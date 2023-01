La Juventus ha scelto l’erede di Szczesny | i dettagli

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Lapunta l’indice suldiin vista del prossimo futuro. La società bianconera starebbe lavorando attentamente su due profili. Non è escluso che Cherubini possa intensificare i contatti per il nuovo portiere già nel corso della prossima sessione estiva Chi sarà il nuovo portiere dellae il futuro erede di? La Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Tuttosport

... seppur pronunciate qualche giorno fa, sono tornate in auge dopo il ko dellacontro il ... Voleva la nazionale, non è un mistero, ma ora che la Francia hadi confermare Deschamps non può ...Il Signor Exor hagli uomini e le donne chiamati ad affrontare la tempesta che potrebbe già scatenarsi venerdì 20 gennaio, davanti al Tribunale d'Appello Federale. Nei rispettivi ambiti, la ... Juve, perché Elkann ha scelto Ferrero e Scanavino per vincere la partita più difficile La Juventus alla fine ha deciso e sarebbe pronta a ripartire anche senza Massimiliano Allegri: ecco quando arriverà il sostituto.Gianluca Ferrero è il ventiquattresimo presidente della Juventus, il quattordicesimo degli ultimi cento anni, da quando il club è di proprietà della famiglia Agnelli. Cento anni nei quali ci sono stat ...