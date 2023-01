La Germania | ' Invieremo i carri armati Leopard 2 quando lo faranno anche gli Stati Uniti'

Globalist.it

"Oggi posso dire cheanche altri 600 missili Brimstone sul teatro, che saranno ...del gruppo di contatto dei Paesi che sostengono Kiev nella base militare americana di Ramstein in. "...Lanon invierà carri armati di fabbricazione tedesca in Ucraina fintanto che gli Stati Uniti non faranno lo stesso, ha detto a Reuters una fonte governativa a Berlino. Laha il potere di veto su qualsiasi decisione di esportare i suoi carri armati Leopard, schierati dagli eserciti alleati della Nato in tutta Europa e che secondo gli esperti sono i più adatti ... La Germania senza coraggio insiste: invieremo i carri armati Leopard 2 quando lo faranno anche gli Stati Uniti Il presidente dell’Ucraina non ha apprezzato le condizioni poste dal Governo tedesco per l’invio dei tank richiesti da Kiev.Gli strumenti per colpire più lontano e la strategia della riconquista: il taccuino di oggi è dedicato al conflitto in attesa del summit dei donatori a Ramstein, in Germania ...