La Figc apre un’inchiesta sul Genoa per mancato pagamento delle tasse

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Arriva una grana per il. A seguito di una segnalazione della Covisoc (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche), laha apertonei confronti della società rossoblù perritenute Irpef di settembre e ottobre 2022 entro il termine previsto del 16 dicembre. A scriverlo è Tuttosport che segnala come una infrazione di questo tipo è punti dall’articolo 33 del Codice di Giustizia Sportiva con due punti di penalizzazione nel campionato in corso. Tuttavia il caso sembra essere più complesso di quel che sembra. Infatti ilnon avrebbe pagato le ritenute Irpef perché sicura di non avere alcun obbligo in questo senso. Infatti i debiti fiscali sono stati trasferiti al di fuori della società rossoblù e sono ...