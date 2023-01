La disfatta economica e militare spinge la Russia verso un ritorno nefasto ai piani quinquennali

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Truccare i dati, tornare aidi epoca sovietica o addirittura alla stessa Unione Sovietica? Il dilemma per lasi propone fin dall’ultima videoconferenza con cui Vladimir Putin ha ammesso che per la«il 2022 è stato un anno molto difficile», ha rassicurato che «secondo i dati del ministero per lo Sviluppo economico, il Pil dellaè sceso solo del 2,1 per cento fra gennaio e novembre, quando si prevedeva, anche fra i nostri economisti, per non parlare di quelli all’estero, di un calo del dieci, del quindici o perfino del venti per cento. Per l’intero 2022 è invece atteso un calo del 2,5%». Ma secondo l’ultima analisi indipendente della Banca mondiale, del Fondo monetario internazionale e dell’Ocse nel 2022 il Pil sarebbe diminuito di almeno il 3,4 per cento nello ...