La contabile del Pd arrestata? Altro scandalo | ai mondiali in Qatar

Ipsoa

Dopo la suddetta cessione, OPERA SPV Srl aveva eseguito un'operazione di cartolarizzazione... Il procedimentoconseguentemente instaurato ha determinato lo scorso 29 novembre la condanna ...... dunque, dopo la cessione l' Opera Spv avrebbe eseguito un'operazione di cartolarizzazione... Il procedimentoconseguentemente instaurato ha portato, lo scorso 29 novembre, alla condanna ... Correzione di errore contabile per sovrastima del credito: il ... Anche se, non essendoci le condizioni per il mantenimento del fondo pluriennale vincolato di spesa, le somme siano transitate nel risultato di amministrazione ...L’impianto fiscale disegnato per gli ETS dal Codice del Terzo Settore ha subito importanti modifiche ad opera del decreto Semplificazioni.