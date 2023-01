La Cina si riapre al mondo ed è una mezza buona notizia

(Di giovedì 19 gennaio 2023) L’anno del coniglio, che nelcinese inizia domenica prossima, è anche l’anno dell’incertezza. I dati economici diffusi da Pechino sul 2022 mostrano un rallentamento della seconda potenza del ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Milano Finanza

Dopo quattro anni d'assenza i film della Marvel torneranno nelle sale cinematografiche cinesi. L'ha annunciato oggi lo studio americano, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa France Presse. I ...Una vecchia ferita che siQuando nel novembre del 1991 l'assemblea bosniaca votò a ... Inoltre, erano presenti delegazioni straniere, come quelle di Russia, Serbia e. Nel corso dei ... Cina riapre: cosa significa per investitori Il 2023 è partito con un’intonazione positiva sui mercati finanziari, complice un’inflazione che mostra finalmente segnali di rallentamento, mentre a Oriente la Cina ha da ...Come sta la reputazione di Xi Jinping A pezzi, si direbbe, stando a quanto con estrema prudenza trapela dalle dichiarazioni di chi ha personalmente partecipato alle manifestazioni anti-lockdown del n ...