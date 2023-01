La carta di Ronaldo | rischia di inguaiare la Juventus | Ecco il retroscena

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Ladipotrebbe causare non pochi problemi allae potrebbe avere ripercussioni legali significative per il club. Il Corriere della Sera ha recentemente pubblicato la famosa “di“, ovvero quella lettera indirizzata al calciatore portoghese evocata nelle intercettazioni e firmata dall’ex direttore sportivo Fabio Paratici. Questaè stata depositata dalla procura di Torino sui conti dellae ha in allegato l’accordo premio-integrativo e la scrittura integrativa relativa alla manovra stipendi dei bianconeri, per un totale di circa 20 milioni di euro. Il problema è che questanon doveva esistere, secondo Cesare Gabasio, direttore dell’ufficio legale della, e il direttore ...