La bidella pendolare Napoli – Milano | fake o no | due domande sul giornalismo web me le farei

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Nel giorno in cui DataMediaHub diffondeva i dati a testimonianza dell’ennesimo calo di fiducia negli italiani nei confronti dei media (meno 3 punti percentuale rispetto al 2022, che vuol dire che meno di un italiano su due crede in ciò che diffonde l’informazione) una storia strappalacrime si guadagna l’attenzione globale dopo che Il Giorno – Quotidiano Nazionale la lancia lì, quasi en-passant. È quella di Giuseppina la(che per esigenze di cronaca perde anche la definizione lavorativa d’uso comune di “collaboratrice scolastica” insensatamente politically correct) che ogni giorno (ribadisco: ogni giorno) affronterebbe più di otto ore di treno per fareper prendere servizio nella scuola meneghina. D’un colpo, abbiamo la trama perfetta per cavalcare tutta una serie di argomenti di ...

Dall'altra parte, invece, c'è chi critica la sua scelta di fare la. Ovviamente a tutto questo si unisce molto forte e unanime la critica a Milano, la città più cara d'Italia in quanto ad ...- - > Ansa . Ogni giorno da Napoli a Milano, andata e ritorno in treno, per fare l'operatrice scolastica in un liceo. Una vita dasull'alta velocità a 800 chilometri di distanza per garantirsi un posto di lavoro, che offre uno stipendio dignitoso per una città del Sud ma non per la Milano capitale degli eventi e della ... Bidella pendolare da Napoli a Milano I conti non tornano. E il lavoro «ad ogni costo» è contrario alle norme di ... Il treno, l'affitto e la pendolare. Combattiamo la false informazioni veicolate online, sui giornali e in televisione. Scopri di più su Butac.it.Ultimamente non si parla d’altro che di Giuseppina Giuliano, 29 anni, collaboratrice scolastica pendolare. La storia è semplice: assunta in una scuola di Milano, preferisce viaggiare tutti i giorni. P ...