Kvaratskhelia salta l’allenamento | è rimasto a casa Il Napoli spiega il motivo

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Khvicha. Ilildell’assenza per cui il georgiano èKhvichanon ha preso parte almattutino del. Il calciatore georgiano sta smaltendo i postumi dell’influenza ed èa scopo precauzionale, così come ha annunciato la società partenopea. L’influenza ha costretto il fuoriclasse ex Dinamo Batumi a dare forfait nella maledetta gara di martedì contro la Cremonese, match nel quale di certo avrebbe potuto dare una mano in più grazie alla sua imprevedibilità. Ora l’attenzione è per la sfida di sabato a Salerno, condi domani che ...

CalcioNapoli24

a casa a scopo precauzionale Intanto, c'è anche una clamorosa novità su: l'attaccante georgiano è rimasto a casa a scopo precauzionale. Kvara aveva già saltato il match di ...non si è allenato per sindrome influenzale e non prenderà parte alla gara di questa sera. Demme non ha svolto l'allenamento e non sarà tra i convocati per la nascita della figlia. Non ... Ultim'ora: Kvaratskhelia salta l'allenamento a scopo precauzionale! LO STOP - Kvaratskhelia ha saltato Napoli-Cremonese di martedì per influenza. Ieri il georgiano ha lavorato solo in palestra e oggi da Castel Volturno non arrivano buone notizie. Kvara, infatti, oggi ...Khvicha Kvaratskhelia ha saltato l'allenamento di martedì, la rifinitura pre-Cremonese, e anche quello di ieri a causa di una sindrome influenzale.