Kvaratskhelia in dubbio con la Salernitana | i possibili sostituti ed il cambio modulo

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Kvichainper-Napoli: il georgiano oggi non si è allenato con il gruppo a Castel Volturno. “è rimasto a casa a scopo precauzionale” questo il messaggio della SSCN sul report dell’allenamento odierno che fa tremare i tifosi azzurri. Il georgiano non era stato convocato per Napoli-Cremonese di Coppa Italia a causa di un problema influenzale. Sembrava qualcosa di molto semplice da risolvere, poi nella giornata di ieri il giocatore ha svolto allenamento differenziato. Ma oggi è arrivata la doccia fredda con l’attaccante che non è nemmeno recato al centro sportivo di Castel Volturno per effettuare gli allenamenti.-Napoli: le alternative aSecondo quanto riferisce Sky c’è ancora speranza per vedere il giocatore in ...

Dall'infermeria, però, non arrivano buone notizie su Lobotka e. Lo slovacco infatti ... La presenza di Kvara contro la Salernitana sabato è in forte. Qualora non dovesse farcela, ...Notizie Napoli calcio - Khvicharesta inper Salernitana - Napoli , match in programma sabato alle 18 allo stadio Arechi . Oggi l'attaccante georgiano non si è allenato in via precuazionale e le sue condizioni ... Napoli, Osimhen: "Vogliamo lo scudetto". Dubbio Kvaratskhelia per la Salernitana Archiviata la Supercoppa, oggi si torna subito in campo con la Coppa Italia, in attesa del weekend di Serie A. Nel frattempo, però, il mercato non si ferma e anche oggi non sono mancate notizie intere ...Non si è allenato martedì, non si è allenato mercoledì e non si è allenato neanche oggi Khvicha Kvaratskhelia.