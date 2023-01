Kvaratskhelia assente a Castel Volturno | è rimasto a casa a scopo precauzionale

(Di giovedì 19 gennaio 2023)non si è recato aper l’allenamento con il Napoli. Lo fa sapere il club con il report della seduta del mattino. Si tratta di una scelta, visto lo stato influenzale che aveva colpito l’attaccante georgiano nei giorni scorsi, e per il quale non era stato convocato per la partita di Coppa Italia contro la Cremonese. Spalletti ha preferito tenerlo a. Dunque niente allenamento. Di seguito il report del Napoli. Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma all’Arechi sabato per la 19esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha iniziato la sessione con una fase di torello. Successivamente il gruppo ha svolto esercitazione tattica. Chiusura con situazioni di gioco su calci ...

IlNapolista

L'agente di Khvicha, Mamuka Jugeli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del portale russo ... Cremonese Ieri eraperché Spalletti gli ha concesso un po' di riposo, non ...Ultime notizie SSC Napoli - Arrivano novità sulle condizioni di Khvicha, con il report odierno del club azzurro. Rientra invece Diego Demme,ieri per la nascita della figlia del centrocampista azzurro. Dopo la gara di Coppa Italia contro la ... Kvaratskhelia assente a Castel Volturno, è rimasto a casa a scopo ... Khvicha Kvaratskhelia va dritto verso il rientro in campo per Salernitana-Napoli dopo l'assenza in Coppa Italia e anche verso un futuro tutto azzurro. Lo ha ribadito anche ieri il suo procuratore.Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla possibile formazione del Napoli per il match contro la Salernitana: "Grande ottimismo per il rientro di Khvicha Kvaratskhelia per la trasferta sul campo ...