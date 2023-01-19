Kizilcik Serbeti trama puntata 13 del 20 Gennaio 2023

Serietv Turche

Yayinlandigi ilk günden beri sosyal medyada en çok konusulan diziler arasinda yer alan Kizilcik Serbeti’nin geçtigimiz Cuma günü 12. bölümü ekranlara geldi. Dizi izleyicisi Kizilcik Serbetinde yeni bö ...Pembe ve Nursema'nin Kivilcim'in evine Doga ile konusmak için gittigi tanitimda Doga'nin sert tavri dikkat çekerken, Nursema'nin annesiyle olan gerilimi giderek büyüyor. Ömer'in Kivilcim'a hayatiyla i ...