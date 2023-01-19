Kizilcik Serbeti trama puntata 13 del 20 Gennaio 2023 (Di giovedì 19 gennaio 2023) Kizilcik Serbeti trama puntata 13 Do?a che lascia Fatih e torna da sua madre causerà grande scompiglio in entrambe le famiglie. Sebbene Pembe e Abdullah inizialmente pensassero a questo abbandono come temporaneo e non si preoccupassero troppo, hanno sentito il bisogno di affrontare la situazione quando il tempo passava e non c’era riconciliazione. Tuttavia, i loro sforzi L'articolo proviene da MediaTurkey. Leggi su mediaturkey
Müjde Uzman è diventato il volto sorridente della serie drammatica ... Serietv Turche
Kizilcik Serbeti yeni bölüm fragmani yayinlandi mi Kizilcik Serbeti 13. Bölüm 2. Fragmani yayinlandi miYayinlandigi ilk günden beri sosyal medyada en çok konusulan diziler arasinda yer alan Kizilcik Serbeti’nin geçtigimiz Cuma günü 12. bölümü ekranlara geldi. Dizi izleyicisi Kizilcik Serbetinde yeni bö ...
Kizilcik Serbeti'nde Ömer Kivilcim'a hayatiyla ilgili büyük bir gerçegi açikliyorPembe ve Nursema'nin Kivilcim'in evine Doga ile konusmak için gittigi tanitimda Doga'nin sert tavri dikkat çekerken, Nursema'nin annesiyle olan gerilimi giderek büyüyor. Ömer'in Kivilcim'a hayatiyla i ...
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