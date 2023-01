Kim Kardashian compra all’asta la croce indossata da Lady Diana

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Negli Stati Uniti, si sa, non c’è mai stata (né presumibilmente mai ci sarà) alcuna forma di monarchia. Una nazione libera da re e regine, che vanta però una famiglia che, per potere e visibilità, viene spesso definita “reale”. Di chi parliamo? Dei, ovviamente. Trash, esibizionisti, esagerati: i membri di questo clan non hanno vergogna nello sbandierare le proprie ricchezze, guadagnate a colpi di reality tv e brand auto-celebrativi. La capostipite di questa pseudo-royal family, che fonda il proprio successo anche sull’uso smodato dei social, è mamma Kris Jenner, ma la più famosa in assoluto tra tutte le donne di casa è Kim. L’imprenditrice non ha certo sangue blu nelle vene ma adesso può vantare almeno un gioiello di. Il gioiello amato daD A dicembre la notizia ...