Kim Kardashian compra all' asta la Croce di Attallah di Lady Diana | il gioiello indossato solo dalla principessa ma che non è mai stato suo

Corriere della Sera

La collezione privata di, che raccoglie oggetti preziosi appartenuti a dive e donne famose ormai scomparse, si arricchisce di un nuovo gioiello: un ciondolo a croce di ametiste viola e diamanti. Non un oggetto ...Il recente matrimonio di Kanye West è stato come un fulmine a ciel sereno , completamente inaspettato anche per le persone a lui più vicine. Sono sicura che ancheabbia trascorso qualche ore di totale smarrimento, non appena appresa la notizia. Non abbiamo suoi commenti ufficiali, ma qualche giorno fa la fondatrice di Skims ha condiviso una serie ... Kim Kardashian compra all’asta la croce di Attallah, l’amato gioiello di Lady Diana La nota influencer si è aggiudicata ad un’asta di Sotheby’s la croce di Attallah, un ciondolo gotico disegnato dalla maison Gerrard. La ...Kim Kardashian si aggiudica all'asta di Sotheby's un gioiello iconico di Lady Diana, la Croce di Attallah. Il video di Amica.it ...