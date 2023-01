Kean e Chiesa trascinano la Juventus ai quarti | Monza KO in Coppa Italia

Sky Sport

Grazie ai gol die del redivivo, che non segnava dal 6 gennaio scorso. Linea verde Se contro il Napoli si era vista dal 1' una Juve 'quasi reale', per l'esordio bianconero in coppa ...Formazioni ufficiali Juventus - MonzaJUVENTUS (3 - 5 - 2): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; McKennie, Fagioli, Paredes, Miretti, Iling; Soulé;. All. Landucci (Allegri squalificato)MONZA (4 - 2 - 3 -... Juventus-Monza 2-1: gol e highlights: decide il ritorno al gol di Chiesa L’ultima rete risaliva al 6 gennaio del 2022. Poi l’infortunio e il lungo stop. Fino al rientro e, oggi, il ritorno al gol per Federico ...I gol: nel primo tempo per i bianconeri Kean all'8' e per i brianzoli Valoti al 24'; nel secondo tempo per i padroni di casa Chiesa al 33'. La Juventus si è qualificata per i quarti di finale, dove ...