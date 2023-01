Kate Middleton sfoggia il tailleur da 1 370 euro e Harry la minaccia

(Di giovedì 19 gennaio 2023)incontra i giocatori di rugby sulla sedia a rotelle a Hampton Court Palace, presentandosi con unpantalone bordeaux, firmato Roland Mouret, che costa 1.370. Ma si tratta di un riciclo. Al suo posto ci sarebbe dovuto essere, ma nessuno sente la sua mancanza. Se non fosse per i danni che ha causato alla sua famiglia con la famigerata autobiografia, Spare. Offerta Spare Il libro diin vendita anche online 25,00 EUR ?5% 23,75 EUR ...

Corriere della Sera

Il royal look del giorno.in versione power suit rosso burgundy, al ricevimento dell'England Wheelchair Rugby League all'Hampton Court Palace, calma e radiosa, come sempre, ha indossato un power ...Meghan Markle e, leggi i messaggi che hanno portato alla tremenda lite tra cognate - guarda QUANTO COLORE! - Contro il grigiore dell'inverno e del periodo,sceglie un outfit ... Lucy Middleton, chi è la cugina di Kate che ha lavorato con Harry per il libro «Spare» I Windsor non conoscevano davvero il contenuto di Spare prima della pubblicazione Stando alle indiscrezioni, forse erano ben coscienti a cosa ...Kate Middleton, al ricevimento dell'England Wheelchair Rugby League all'Hampton Court Palace, calma e radiosa, come sempre, ha indossato un power suit color rosso burgundy Roland Mouret, brand amatiss ...