“Karrion è atteso alla cassa”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Purtroppo non posso dire cheKross non sia atletico, o prestante, o abile sul ring. È un omone di quasi due metri che ha un fisico imponente e che riesce a dominare senza problemi l’avversario, con quel pizzico di cattiveria che non guasta mai per un heel. Eppure, nonostante lo slancio iniziale, e l’entusiasmo di una platea che lo voleva ardentemente rivedere su un ring WWE, la sua carriera sembra annaspare tra alti (pochissimi) e bassi (diversi), con lunghi periodi di stasi. La sua rivalità con McIntyre doveva essere il suo endorsement ufficiale, data la caratura del suo antagonista. Infatti lo scozzese veniva da un paio di anni in cui aveva rappresentato la compagnia di Stamford, conquistando due volte il titolo dei pesi massimi, e dopo aver costituito, quando campione non lo era, contemporaneamente face di punta e rivale numero 1 al campione di ...