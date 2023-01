Juventus-Monza oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Coppa Italia 2022 2023

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valevole per gli ottavi di finale della. I bianconeri proveranno a mettersi immediatmaente alle spalle la debacle di Napoli, concentrandosi sull’esordio contro Caprari e compagni. Ma anche la squadra allenata da Palladino non evoca bei ricordi alla formazione di Allegri, che fu sconfitta in campionato dai biancorossi a fine settembre. La sfida è in programma, giovedì 19 gennaio alle 21:00 all’Allianz Stadium di Torino.su5 e insu Mediaset Play. SportFace.

Tuttosport

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine COPPA ITALIA 15:00 Atalanta - Spezia 18:00 Lazio - Bologna 21:00PREMIER LEAGUE 21:00 Manchester City - Tottenham COPA DEL REY 20:......43 - AVANTI UN ALTRO 19:57 - TG5 PRIMA PAGINA 20:00 - TG5 20:29 - METEO 20:30 - STRISCINA LA NOTIZINA - LA VOCINA DELL'INTRANSIGENZINA 21:01 - COPPA ITALIA OTTAVI -Italia 1 18:52 - ... Juventus-Monza, la probabile formazione di Allegri Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Juventus e Monza, valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2022/2023.Non c'è nessun giocatore iscritto nella lista dei diffidati prima di Juventus-Monza e dunque a rischio squalifica in vista del successivo match valevole per i quarti di finale di Coppa Italia 2022/202 ...