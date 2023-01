Juventus-Monza le pagelle e il tabellino della partita

(Di giovedì 19 gennaio 2023) . Gara valevole per gli ottavi di finaleCoppa Italia, vediamo com’è andata. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Unaincerottata ospita ilnella gara secca degli ottavi di finale, unache i bianconeri non possono sbagliare per cercare di arrivare in fondo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Nel prossimo turno la squadra di Maurizio Sarri affronterà la vincente della sfida tra lae il. Decide una rete di Felipe Anderson al 33'. Dopo il gol il Bologna ha alzato il ...ROMA. Missione compiuta e quarti di finale raggiunti: la Lazio supera con merito il Bologna e se la vedrà il 2 febbraio contro la vincitrice di. I biancocelesti danno continuità alla bella vittoria esterna contro il Sassuolo in campionato, imponendosi all'Olimpico sul Bologna in una partita inaugurata dal tributo commosso dei ... Juve-Monza 1-1: gol di Kean e Valoti | La Diretta Partenza forte della Juventus che è andata in vantaggio con Kean, poi ottima reazione del Monza che non si è disunito e ha pareggiato con Valoti, uomo di Coppa e già in gol nei turni precedenti. La ...Nel pre-partita della sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia “Juventus-Monza”, il vicepresidente vicario e amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha dichiarato in esclusiva ...