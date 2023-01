Juventus Monza Coppa Italia Rai o Mediaset? A che ora giocano | formazioni | dove vederla in tv e in streaming

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 19 gennaio 2023), ci siamo. Tutto pronto per il fischio di inizio trapartita valida per gli ottavi della2023. Dopo la clamorosa eliminazione del Napoli, ma anche del Milan, laNazionale vede scendere in campo stasera, giovedì 19 gennaio 2023, i bianconeri guidati da Massimiliano Allegri, reduci dal tonfo clamoroso in campionato proprio contro il Napoli. Umore diametralmente opposto invece in casacon la squadra uscita vittoriosa dallo scontro con la Cremonese per 3-2 (la stessa che ha condannato il Napoli per uno strano incrocio di destini). La sfida dunque, visti anche i precedenti degli altri Ottavi di Finale, si preannuncia emozionante. Rai o ...