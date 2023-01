Juventus-Lazio in tv | data | orario e diretta streaming quarti Coppa Italia 2022 2023

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 gennaio 2023)è uno deidi finale di: ecco le informazioni sulla, l’e latv edella sfida. Si chiude il programma degli ottavi e l’ultimo incrocio che andiamo a conoscere mette di fronte i bianconeri e i biancocelesti con in palio un posto in semifinale: le due squadre si danno appuntamento all’Allianz Stadium per la serata di giovedì 2 febbraio con probabile fischio d’inizio alle ore 21. Latv è garantita in chiaro in esclusiva su Canale 5,su Mediaset Infinity. SportFace.