Juventus | i convocati contro il Monza | ancora assenti Cuadrado | Vlahovic e Pogba

Tuttosport

Raffaele Palladino ha iniziato contro la sual'avventura da allenatore del Monza e l'1 - 0 firmato Gytkjaer è stato un trampolino di ... Tra idei biancorossi mancano Birindelli, ...Commenta per primo Nella lista deidel Monza per la sfida di domani in Coppa Italia contro lanon è presente Gianluca Caprari , autore di una doppietta nell'ultima sfida di campionato contro la Cremonese. L'... Juventus-Monza, i convocati di Allegri: non c'è Rabiot La Juventus dovrà vedersela col Monza di Palladino, squadra che ha già fatto male ai bianconeri in campionato, nella sfida in programma stasera all'Allianz e Max Allegri ha diramato la lista dei ...Il tecnico dei bianconeri ha reso nota la lista dei convocati per la sfida in programma contro il Monza all'Allianz Stadium ...