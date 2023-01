Juventus-Atalanta | la designazione arbitrale

Tuttosport

verrà diretta da Marinelli, mentre Inter - Empoli da Rapuano. Lazio - Milan, match delicato per la corsa alla Champions League e le residue speranze scudetto dei rossoneri è stata ...Commenta per primo L'Aia ha reso note le designazioni per la 19ª giornata di Serie A : c'è Chiffi per il Napoli e Marinelli per. L' Inter va a Rapuano, Di Bello dirigerà Lazio - Milan . TUTTE LE DESIGNAZIONI H. VERONA - LECCE Sabato 21/01 h. 15.00 LA PENNA DEI GIUDICI - ROSSI C. IV: FERRIERI CAPUTI VAR: ... Juventus-Atalanta, Gasperini perde un altro titolare: la situazione in casa nerazzurra Sarà il signor Livio Marinelli della sezione arbitrale di Tivoli a dirigere Juventus-Atalanta, gara della 19ª giornata della Serie A TIM 2022-2023, in programma domenica 22 gennaio ...Sarà il signor Livio Marinelli della sezione arbitrale di Tivoli a dirigere Juventus-Atalanta, gara della 19ª giornata della Serie A TIM 2022-2023, in programma domenica 22 gennaio ...