La Stampa

... l'attaccante della Juventus, Kaio Jorge ha parlato delin campo, o meglio a disposizione, ... Qui allaho il mio posto, sto bene, ho i miei giorni pieni'. TORNARE DOPO L'INFORTUNIO - 'Non c'...Nel finale laprova a sbilanciarsi, rischiando però di subire il 3 - 0 in contropiede. Alla fine il Foggia si accontenta del 2 - 1. La gara diè in programma il 15 febbraio. Juve, ritorno al futuro con Ferrero e Scanavino: “Ambizioni immutate in linea con il passato” La Juventus Next Gen cade nella gara d'andata di Coppa Italia contro il Foggia. Allo Zaccheria i rossoneri passano di misura con la doppietta di Ogunseye, nel mezzo il gol di Poli non basta a evitare ...Mister Massimo Brambilla commenta la sconfitta della Juventus Next Gen nella sfida dello Zaccheria contro il Foggia. Ecco le sue parole riportate da Juventus.com: "Sono ...