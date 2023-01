Juve-Monza | sintesi | tabellino | risultato | moviola | cronaca live

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/2023 traAll’Allianz Stadium,si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La Gazzetta dello Sport

Oggi alle 21 lasfida ilnegli ottavi di Coppa Italia. La probabile formazione di Massimiliano ...In una foto degli anni 80, Adriano Galliani è colto dal flash mentre siede in tribuna d'onore al Comunale di Torino. Una fila più su, a distanza di braccio, ci sono l'Avvocato Gianni Agnelli e ... Juve-Monza Coppa Italia, la probabile formazione di Allegri 18:59 - Tra poco inizia il nostro percorso in #CoppaItaliaFrecciarossa #JuveMonza pic.twitter.com/yG1HtTb89B — JuventusFC (@juventusfc) January 19, 2023 18:30 - ...Juve Monza, Palladino ha una “debolezza” in Coppa Italia: il dato particolare sui gol subiti in questa edizione Il Monza ha subito quattro gol da Frosinone e Udinese in questa edizione della Coppa Ita ...