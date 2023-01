Juve-Monza LIVE | pochi minuti al fischio d’inizio

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Allianz Stadium,si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La Gazzetta dello Sport

Ai quarti attende la vincente traBasta un gol di Felipe Anderson, nel primo tempo, alla Lazio per avere la meglio del Bologna 1 - 0 negli ottavi di finale di Coppa Italia. Grazie a questo successo la squadra di Maurizio ...: Allegri(5 - 3 - 2) : Cragno; D'Alessandro, Carboni, Marlon, Marì, Antov; Ranocchia, Valoti, Pessina; Colpani, Gytkjaer. All. : Palladino. Juve-Monza di Coppa Italia: le formazioni ufficiali | La Diretta Federico Cherubini, direttore sportivo della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset, prima del match di Coppa Italia contro il Monza: "Partita subito da brividi e competizione importa ...Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del match Juventus-Monza in diretta dal prepartita al risultato finale. Giovedì 19 .... Monza segna l'esordio del nuovo CdA La gara di questa se ...