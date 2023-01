Juve-Monza LIVE | le formazioni ufficiali | Allegri lancia Kean e Rugani

La Gazzetta dello Sport

Commenta per primo La Juventus , dopo la debacle del 'Maradona', riparte dallo Stadium e dalla Coppa Italia dove negli ottavi di finale affronta il, formazione contro la quale è arrivata una delle tre sconfitte in campionato. Gli uomini di Allegri cercano riscatto e un trofeo sfuggito lo scorso anno solo nella finale contro l'Inter e ...Questa sera la formazione allenata da Massimiliano Allegri sarà di scena contro ilin Coppa Italia. Un ostacolo da superare per continuare la marcia in questo torneo. Alzare un trofeo è l'... Juve-Monza Coppa Italia, la probabile formazione di Allegri (ANSA) - ROMA, 19 GEN - La Lazio batte il Bologna 1-0 (1-0) e si qualifica per i quarti di finale della Coppa Italia, dove incontrerà la vincente di Juventus-Monza. La rete decisiva è stata realizzata ...19:50 - La Juventus è arrivata all'Allianz Stadium I ragazzi sono allo Stadium #CoppaItaliaFrecciarossa pic.twitter.com/pckWTKT1Rg — JuventusFC (@juventusfc) ...