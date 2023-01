La Gazzetta dello Sport

Oggi alle 21 lasfida ilnegli ottavi di Coppa Italia. La probabile formazione di Massimiliano ...In una foto degli anni 80, Adriano Galliani è colto dal flash mentre siede in tribuna d'onore al Comunale di Torino. Una fila più su, a distanza di braccio, ci sono l'Avvocato Gianni Agnelli e ... Juve-Monza Coppa Italia, la probabile formazione di Allegri Fuori anche il Milan, k.o contro il Torino. L'Inter affronterà l'Atalanta nei quarti di finale, mentre la Cremonese ospiterà la Roma. Le sfide in gara unica vedranno Torino e Fiorentina di fronte, ...Juve Monza, Palladino ha una “debolezza” in Coppa Italia: il dato particolare sui gol subiti in questa edizione Il Monza ha subito quattro gol da Frosinone e Udinese in questa edizione della Coppa Ita ...