Juve | la vera sfida è l' equilibrio finanziario

90min IT

Con l'insediamento del nuovo CdA, le strade tra vecchi e nuovi amministratori dellasi separano . Il vertice della gestione Agnelli si difenderà dalle accuse mosse dalla procura nel dossier Prisma (false comunicazioni sociali, ostacolo alla vigilanza e altri capi di imputazione) ...Cosa che non è. Se tra uomini di grande personalità non ci si può dire nulla, siamo al ... Affronteremo il Napoli, una delle squadre migliori d'Europa, poi con il Lecce e con la. Dopodiché il ... Squadra solida e pragmatica o confusa ma fortunata: qual è la vera ... Il fantasista argentino è sempre più protagonista nella Roma di Mourinho e centrale negli schemi futuri del club giallorosso, così oggi è rimpianto dell'Inter ...La Juventus deve decidere il futuro di Dusan Vlahovic che ha fino ad ora deluso: spunta un clamoroso scambio La recente sconfitta al ‘Diego Maradona’ contro il Napoli capolista ha lasciato l’amaro in ...