Juve | la Procura FIGC chiederà riapertura e sanzioni per le plusvalenze

(Di giovedì 19 gennaio 2023) La Corte d’Appello dellasi prepara a rispondere a due domande nella giornata di domani: è giusto riaprire il processo sportivo sul caso? E se sì, lantus e le altre società incolpate (Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Pescara e il vecchio Novara) e assolte in primavera chedovrebbero meritare? L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

La Gazzetta dello Sport

... 'Ecco "quella carta famosa che non deve esistere teoricamente", di Cristiano Ronaldo, evocata nelle intercettazioni: è emersa tra gli atti dell'inchiesta delladi Torino sui conti dellaSono state le carte delladella repubblica di Torino, la famosa indagine "Prisma" che ha portato i pm a chiedere il rinvio a giudizio (udienza preliminare il 27 marzo) di alcuni dirigenti ... Juve e processo plusvalenze, la Procura chiederà riapertura e sanzioni Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Su Corriere di Torino: Il precedente che «aiuta».La Procura di Milano «scagiona» il sistema delle plusvalenze nel calcio e le conclusioni dei magistrati lombardi, ...