Juve | Fagioli | 'Voglio ringraziare il presidente Agnelli per tutto quello che ha fatto'

Le formazioni ufficiali di Juventus - Monza, ottavo di finale di Coppa Italia Juventus (3 - 4 - 3) : Perin; Gatti, Rugani, Danilo; McKennie, Paredes,, Miretti; Ilink jr, Kean, Soulé. All. : Allegri Monza (5 - 3 - 2) : Cragno; D'Alessandro, Carboni, Marlon, Marì, Antov; Ranocchia, Valoti, Pessina; Colpani, Gytkjaer. All. : Palladino. 1' - Primo pallone mosso dalla Juventus, oggi la squadra di Landucci, Allegri squalificato, scende in campo con la terza maglia. 21:00 - E' COMINCIATA ... Nicolò Fagioli ha parlato ai microfoni di Mediaset: Dopo Napoli subito una gara da dentro o fuori col Monza... "Sì, sarà una partita difficile, l'abbiamo ..."