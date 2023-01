La Gazzetta dello Sport

Il conto alla rovescia sta per finire. Domani, la Corte d'Appello della Federcalcio dovrà rispondere a due domande: è giusto riaprire ilsportivo su plusvalenze e dintorni E se sì, la Juventus e le altre società incolpate (Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Pescara e il vecchio Novara, che non c'entra nulla ...Con l'insediamento del nuovo CdA, le strade tra vecchi e nuovi amministratori dellasi separano . Il vertice della gestione Agnelli si difenderà dalle accuse mosse dalla procura ...in un... Juve e processo plusvalenze, la Procura chiederà riapertura e sanzioni La testa della dirigenza della Juve è alla giornata di venerdì, quando scoprirà se sarà riaperto o meno il processo plusvalenze, a quella del 27 marzo, quando ci sarà l’udienza preliminare ...Inchiesta Juve, la Procura FIGC va all’attacco e cerca sanzioni per il club bianconero. Le ultime novità in arrivo Come ricorda la Gazzetta dello Sport, la Procura FIGC è chiamata domani a rispondere ...