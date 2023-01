Juve | Chiesa torna al gol dopo più di un anno

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Federicoha firmato il gol del 2-1 in Coppa Italia contro il Monza,ndo ad esultare378 giorni e un gravissimo infortunio:...

ilBianconero

22:19 61' - Doppio cambio nella Juventus Dentro Locatelli eper Miretti e Soulé. 22:17 59' - ... la squadra che ha vinto incontrerà la vincente di- Monza ai quarti. () 20:14 La formazione ...Il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/2023 trae Monza: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Allianz Stadium,e Monza si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia ... Potenza, fame, tecnica e precisione: la Juve sorride, CHIESA E’ TORNATO 78' - E' TORNATO CHIESAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! RADDOPPIO DELLA JUVENTUS! Azione strepitosa del numero 7 sulla sinistra che si libera di Antov e batte Cragno con un destro spettacolare. Raddoppia la Ju ...Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; Mc Kennie, Fagioli, Paredes, Miretti (15' st Locatelli), Iling Junior; Soulé (15' st Chiesa), Kean. All. Landucci ...