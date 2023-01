Jung_E su Netflix è il film da non perdere se avete amato Ghost in The Shell

QUOTIDIANO NAZIONALE

Diretto dal regista di 'Train to Busan', racconta di un'abilissima donna soldato che viene clonata ed esce in streaming il 20 ...La recensione di, disponibile sudal 20 gennaio Ci vuole molta tolleranza per gli effetti visivi non impeccabili per godersi, come del resto ci vuole una buona predisposizione nei confronti dei ... Jung_E, il film sudcoreano di fantascienza esce su Netflix But it manages to stand out mostly thanks to its extremely personal take on our AI future. The movie is also notable for being the final on-screen performance from Kang Soo-yeon, a Korean star who ...Arriva nei cinema italiani il 26 gennaio il nuovo film diretto da Jean-Francois Richet già autore del dittico Nemico Pubblico n.1 ...