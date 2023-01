Julian Sands scomparso in California. Ore di angoscia per l'attore inglese - Esteri - quotidiano.net

Corriere della Sera

Da venerdì scorso l' attore britannicorisulta disperso nelle montagne del sud della California , colpite da gelo e maltempo, e viene ora ricercato da elicotteri e droni. Lo rende noto l'ufficio dello sceriffo della contea di ...Disperso durante un'escursione, condizioni meteo avverese ostacolano le ricerche. Utilizzati anche droni. Nell'area è alto il rischio ... L’attore Julian Sands scomparso durante un’escursione in California Da venerdì scorso l'attore britannico Julian Sands risulta disperso nelle montagne del sud della California, colpite da gelo e maltempo, e viene ora ricercato ...L'attore britannico Julian Sands è disperso da venerdì nella zona del monte Baldy a nord-est di Los Angeles, in California. Non si hanno notizie dell'attore 65enne da venerdì scorso. Secondo alcuni me ...