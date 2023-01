Julian Sands è scomparso durante un’escursione in California

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 19 gennaio 2023) L’attore britannico(Urla del silenzio) è stato dato per disperso doposulle montagne di San Gabriel la scorsa settimana. Per l’esattezza, il celebre 65enne èvenerdì intorno alla zona Baldy Bowl,il nefasto maltempo che ha colpito lameridionale. La polizia ha dichiarato che le squadre di soccorso a terra sono state allontanate dalla montagna lo scorso fine settimana a causa del rischio di valanghe, ma le ricerche stanno continuando con droni ed elicotteri.è noto per i suoi ruoli in film e telefilm popolari, tra cui Camera con vista, 24 e Smallville. In una dichiarazione condivisa con l’agenzia di stampa PA, il dipartimento dello sceriffo della contea di San Bernardino ha dichiarato che ...