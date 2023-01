John McEnroe non ha dubbi | “Ecco su chi punterei un dollaro”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Un grande tennista statunitense del passato dona i propri pronostici al tennis a stelle e strisce del presente.si è sbottonato, in una delle ultime interviste, sui giocatori che formano la flotta degli Stati Uniti nelle acque tormentate e competitive del tennis internazionale. Il vincitore di sette titoli dello Slam ha elevato Sebastian Korda come sua speranza in vista del domani del tennis americano. Le dichiarazioni di: “Sebastian Korda è la mia scelta per il futuro…”(credit foto – pagina Facebook Sport.ro)“Frances Tiafoe è cresciuto moltissimo nell’ultimo anno – ha detto, ex tennista, ai microfoni di Eurosport -. Taylor Fritz colpisce la palla in una maniera perfetta. È stabilmente nella ...

TennisItaliano.it

Simona Halep (31 de ani) a fost depistat pozitiv cu Roxadustat la un control efectuat la US Open 2022 i a fost suspendat provizoriu., fostul mare juctor de tenis, susine c o hotrâre [] The post Simona Halep, veste teribil, în plin scandal de dopaj: "Îi va pune capt carierei!" appeared first on Cancan . valipomponi ...Dopo l'eliminazione di Berrettini, non sono passate inosservate le dichiarazioni della leggenda. L'ex tennista, vincitore di sette titoli Slam, ha posto subito l'attenzione su un difetto dell'azzurro: " Il rovescio è una specie di kryptonite (il punto debole, ndr) per lui e per la ... Australian Open, John McEnroe su Berrettini: "Il rovescio è una ... Matteo Berrettini ha decisamente deluse le aspettative ed è stato eliminato al primo turno degli Australian Open da Andy Murray. Il tennista romano non ha iniziato il match nel migliore dei modi e ha ...Le parole dell'americano, che ai microfoni di Eurosport ha commentato l'eliminazione di Berrettini al primo turno dello Slam di Melbourne ...