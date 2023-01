Jeremy Renner torna a casa | “Guarire richiederà molto tempo”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) La strada per una completa guarigione sarà lunga, mato adopo due settimane di ospedale e ha condiviso la notizia con i fan. Dopo due settimane di ospedale,to a, ma per riprendersi completamente alla star 52enne della Marvel potrebbero volerci due anni. E’ quanto ha

TGCOM

... 2016, durata: 116 Min) Un film di Denis Villeneuve, con Amy Adams,, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg, Tzi Ma e Mark O'Brien . Arrival: Il trailer italiano del film - HD Trama del ...- Pubblicità -è stato finalmente in grado di lasciare l'ospedale e tornare a casa questa settimana dopo il suo grave incidente con lo spazzaneve in cui è stato coinvolto all'inizio di gennaio, ma ... Jeremy Renner torna a casa dopo il tragico incidente, che lo ha quasi ucciso: "Non vedevo l'ora" Jeremy Renner è l'attore che si è fatto conoscere al grande pubblico grazie alle sue interpretazioni nel Marvel Cinematic Universe. Ma l'interprete, reduce da un terribile incidente, è in realtà un at ...Jeremy Renner è stato finalmente in grado di lasciare l'ospedale e tornare a casa questa settimana dopo il suo grave incidente con ...