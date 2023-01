Jenna Ortega incanta la Parigi Fashion Week con il suo look sexy (FOTO)

(Di giovedì 19 gennaio 2023), volto di Mercoledì Addams, ha stupito eto fan egrafi allacon un nuovoindossando un abito di Saint Laurent. Unche non passa inosservato quello dipresente alladi. La giovane attrice, volto di Mercoledì Addams, si è recata aper la settimana della moda maschile dove ha indossato un abito di Saint Laurent. Per la sfilata Saint Laurent Menswear Autunno/Inverno 2023 di martedì,, candidata ai Golden Globe e protagonista della serie Netflix, Mercoledì, ha indossato un abito che mostrava la schiena, ...

Vanity Fair Italia

... come Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Jack Champion, Henry Czerny, Mason Gooding, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Devyn Nekoda,, Tony Revolori, Josh Segarra, Samara Weaving. ...Il suo non sarà l'unico personaggio di ritorno: oltre a lei e alle due sorelle interpretate dae Melissa Barrera , torna nel franchise anche un'altra delle protagoniste, ovvero Hayden ... Jenna Ortega, Mercoledì bye bye, adesso è Morticia Jenna Ortega, volto di Mercoledì Addams, ha stupito e incantato fan e fotografi alla Parigi Fashion Week con un nuovo look indossando un abito di Saint Laurent.Jenna Ortega affronta Ghostface nella New York tetra e terrificante del nuovo trailer di Scream 6, in uscita a marzo.