Jay Briscoe | il campione di wrestling morto in un incidente | ferite anche le figlie

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Social. . Jay, all’anagrafie Jamin Pugh, è stato un wrestler statunitense. Noto principalmente per la militanza nella Ring of Honor, ha lottatonel circuito indipendente e nella New Japan Pro-. Insieme al fratello Mark formò il tag teamBrothers. L’uomo èil 17 Gennaio 2023 a causa di un tragicostradale. Aveva 38 anni. Il mondo dello sport alla notizia è rimasto completamente senza parole. Vediamo nel dettaglio cos’è accaduto.Leggi–> Matteo Bassetti in lutto: “Addio, Salvo”, il messaggio toccante sui social Il mondo dello sporto è rimasto scioccato alla notizia della morte di Jay, exdel mondo Roh e attualedel tag team ...

