Jay Briscoe | diversi tributi per lui durante Dynamite

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Poco più di 24 ore dopo aver perso il loro caro amico Jayin un fatale incidente d’auto, i lottatori AEW/ROH hanno fatto del loro megliol’episodio dia Fresno, in California. In memoria di Jay Nel corso della notte, un certo numero di lottatori ha reso omaggio ain diverse maniere. Dopo che lo spettacolo è iniziato con una grafica in memoria del defunto wrestler, Jay Lethal – che ha condiviso il ring con Jay in innumerevoli occasioni – ha indossato una fascia da braccio con la scritta “il suo incontro per All-Atlantic Championship contro Orange Cassidy. Anche i Best Friends, che hanno accompagnato Cassidy sul ring, indossavano bracciali neri. Al commento, Excalibur ha offerto le condoglianze alla famiglia e agli amici di ...

