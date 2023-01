Jasmine Paolini colpisce inavvertitamente Martina Trevisan durante il doppio | Australian Open 2023 VIDEO

OA Sport

Sono state eliminate al primo turno del torneo di doppio femminile dell' Australian Open 2023e Martina Trevisan . Le due azzurre hanno fatto coppia per questo primo slam dell'anno ma non sono riuscite a riscattarsi dopo la prematura uscita di scena in singolare. Con il ...Eliminata al debutto anche. La 27enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 66 Wta, si è arresa per 6 - 2 6 - 4, in un'ora e 9 minuti, alla russa Liudmila Samsonova, n.20 del ranking e ... Australian Open 2023: Martina Trevisan e Jasmine Paolini eliminate nel torneo di doppio Dopo l’eliminazione in singolare, arriva anche quella in doppio per Martina Trevisan e Jasmine Paolini. La coppia azzurra è stata sconfitta in tre set dal duo georgiano-americano composta da Oksana Ka ...Sono state eliminate al primo turno del torneo di doppio femminile dell'Australian Open 2023 Jasmine Paolini e Martina Trevisan.