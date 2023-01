Janis Joplin e l’indimenticabile performance di Woodstock

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Avrebbe compiuto oggi 80 anni la grandissima. Ladivenne nota verso la fine degli anni sessanta come cantante del gruppo Big Brother and the Holding Company, e successivamente per i suoi lavori da solista. La sua carriera continuò fino alla morte per overdose all’età di 27 anni. Riconosciuta e ricordata per l’intensità delle sue interpretazioni, nel 1995 è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame e nel 2005 è stata insignita del Grammy Award alla carriera postumo. L’inizio della carriera musicale Il 25 giugno 1964,e il futuro chitarrista dei Jefferson Airplane, Jorma Kaukonen, registrarono alcuni standard blues, pubblicati non ufficialmente con il titolo The Typewriter Tape. Il titolo è dovuto al fatto che in sottofondo si può sentire una macchina da ...