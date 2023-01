Jacinta Ardern lascia ‘esausta’ | quando la famiglia vince sulla politica

(Di giovedì 19 gennaio 2023) (Adnkronos) – ”Sono umana”, ha detto la premier neozelandese Jacindadopo aver annunciato le sue prossime dimissioni e appena prima di chiedere al compagno “di sposarsi, finalmente”. ”Sono esausta”, ha detto in un’ammissione di stanchezza per il ruolo istituzionale ricoperto, ma anche di consapevolezza di voler dedicare più tempo per lae di sposarsi, dopo aver rinviato le nozze a causa delle restrizioni decise dal suo governo per far fronte alla recrudescenza dell’epidemia di Covid-19. Sei anni fa il suo predecessore, l’allora premier della Nuova Zelanda John Key, si era dimesso citando anche lui ”motivi familiari”. In particolare aveva detto che il suo incarico aveva richiesto grandi sacrifici “da parte di coloro che mi sono più cari”, che sua moglie Bronagh aveva sopportato “molte notti solitarie” e i suoi figli Stephie e Max erano ...

Corriere della Sera

La premier neozelandese Jacindaha annunciato le dimissioni da capo del governo, e ha convocato le elezioni per il 14 ottobre. Durante una conferenza stampa,ha precisato che resterà in carica fino al prossimo 7 febbraio e che proseguirà con il suo mandato di deputata fino alle elezioni di fine anno. "Avere un ruolo così privilegiato comporta ...Chi èUna domanda che in molti si staranno ponendo in questo momento visto che, l'ormai è primo ministro della Nuova Zelanda , si è conquistata le prime pagine dei giornali di tutto il ... Nuova Zelanda, la premier Jacinda Ardern annuncia le dimissioni in lacrime Si è dimessa Jacinda Ardern, prima ministra neozelandese. E’ stata un esempio per le donne, da politica, e lo è anche ora che lascia il campo. Jacinda nasce nelle campagne ...Dopo "sei anni di grandi sfide", la popolare premier neozelandese ha annunciato a sorpresa le dimissioni: "Sono stanca, sono umana". Non sarà quindi lei a guidare i laburisti, in calo di consensi, all ...