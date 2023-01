Jacinda Ardern si è dimessa da premier della Nuova Zelanda

(Di giovedì 19 gennaio 2023), ha annunciato che si dimetterà a febbraio da. "Per me è arrivato il momento", ha detto ai membri del suo partito laburista. "Non ho abbastanza energie per altri quattro anni", ha ammesso. E ha aggiunto: “So cosa ci vuole per far bene questo lavoro e io non ce l’ho più. È così semplice”. Un altro grande discorso diArden

Corriere della Sera

"So cosa ci vuole per far bene questo lavoro e io non ce l'ho più. È così semplice". Lascerà l'incarico a febbraio. Il discorso ...La premier della Nuova Zelanda ,, ha annunciato le sue dimissioni , spiegando di non avere ' più energia ' per continuare a governare dopo cinque anni e mezzo di mandato e a nove mesi dalle elezioni legislative. ' ... Nuova Zelanda, la premier Jacinda Ardern annuncia le dimissioni in lacrime Sessione debole per il listino di Tokyo, che scambia con un calo dell'1,54% sul Nikkei 225, un giorno dopo che la Bank of Japan (BoJ) ha sorpreso ...In un video, dove ha trattenuto a stento le lacrime, Ardern ha detto di “non essere stata in grado” di trovare “l’energia” per proseguire nel suo ruolo. Per me è giunto il momento”… Leggi ...