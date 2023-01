Jacinda Ardern | si dimette la premier della Nuova Zelanda | “Sono umana | non ho più l’energia”

(Di giovedì 19 gennaio 2023)dal 2017 e leader del Partito Laburista di centro-sinistra neozelandese, ha annunciato le sue dimissioni a sorpresa: nessuna regione politica, ma una decisione dovuta a motivi puramente personali. La, 42 anni, ha annunciato la notizia durante una conferenza stampa e, in lacrime, ha spiegato che non ha più “per continuare a governare“. “, diamo tutto quello che possiamo e per tutto il tempo che possiamo, e poi arriva il momento. E per me quel momento è arrivato“, ha detto la, “Non ho abbastanza energia per altri quattro anni“, ha confessato commossa, comunicando che sirà il 7 ...

