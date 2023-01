Italia verso il sì al MES | abile mossa politica di Meloni Così convince il Ppe a mollare la sinistra dopo il voto ' 24

Data Manager Online

...9 milioni l'anno precedente), mediamente il contributo e' stato di 15 euro a contribuente che ha effettuato la sceltail Partito Democratico. Al secondo posto si colloca Fratelli d'con 3,......o addirittura ipotizzano una trattativa Stato - mafia - dimostrano di non aver alcun rispetto... Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'alla Camera Tommaso Foti. Il primo passo verso SASE: il viaggio di PAG Italia verso una ... Il progetto “Chirurgia Pediatrica Solidale” con professionisti esperti offre trattamenti specialistici al servizio dei più fragili CATANZARO – Portare in Calabria esponenti della Chirurgia Pediatrica ...Voto unanime del Senato a sostegno dell'iniziativa delle senatrici a vita e firmatarie delle mozioni, Liliana Segre ed Elena Cattaneo. "Il modo migliore per onorare il Giorno della memoria" Si darà co ...