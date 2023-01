Italia | i rischi sull’energia | intervista al ministro Pichetto Fratin

Milano Finanza

... si sia attorniata di figure inconsapevoli dei compiti svolti e dei connessi, ed anzi, l'incredibile durata di questa latitanza milita in senso decisamente opposto, conducendo a ritenere che ...Standing ovation Al grillino Cafiero De Raho, che denunciava i presuntidi un indebolimento ... I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall'e ... Credit Suisse, la crisi del debito pubblico italiano è tra i 10 rischi ... Rischi e circostanze che impongono un’allerta continua: dagli affari di Matteo Messina Denaro agli spifferi mafiosi sulla nostra regione ...Brutto periodo per il Milan, che in una settimana è stato eliminato dalla Coppa Italia e ha perso ieri la finale di Supercoppa ...