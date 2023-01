ITA | in pista c’è solo Lufhtansa | presentata offerta per il 40%

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Alla fine, si è fatta avantiche ieri, come da attese, ha presentato un’per una quota di minoranza (secondo prime indiscrezioni intorno al 35 e il 40%). Nel primo pomeriggio di ieri è arrivata la nota della compagnia tedesca, seguita poco dopo da quella del MEF che ha a sua volta comunicato di aver ricevuto una lettera di intenti da parte di Deutsche Lufthansa AG per acquisire una quota di minoranza di ITA Airways. Il Mef si legge “si riserva di esaminare la congruità dell’nel rispetto dei requisiti previsti dal DPCM. E specifica che non sono arrivate altre offerte alla scadenza dei termini prevista per le ore 18 di oggi” (ieri, ndr). ITA, Lufthansa in“Deutsche Lufthansa – afferma la compagnia nella nota – sta cercando di acquisire una partecipazione nel vettore ...

