Corriere dello Sport

BASSORA () - Una festa del calcio tramutatasi in: due persone sono morte e altre ottanta sono rimaste ferite a causa della calca formatasi all'ingresso dello stadio di Bassora , nel sud dell'...Nella, gli ucraini potrebbero aver ritrovato l'orgoglio di combattere una guerra che ... quello del fondo per la compensazione dei danni subiti dal Kuwait dall'invasione da parte dell'nel ... Iraq, tragedia all'ingresso dello stadio prima della finale: ecco cosa è successo Una tragedia si è verificata a Bassora, in Iraq, prima della finale della Gulf Cup. Il ministero dell’Interno iracheno ha riferito ad Al Jazeera che due persone sono morte e circa 80 sono rimaste feri ...Due uomini sono morti e almeno altri 80 sono rimasti feriti a causa della calca che si è creata prima della finale dell’Arabian Gulf Cup in ...